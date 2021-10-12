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Новости 12 октября, 18:16

Суд вновь разрешил сносить здание хладокомбината на улице Шкапина

фото ЗакС политика Суд вновь разрешил сносить здание хладокомбината на улице Шкапина

Конфликтная ситуация вокруг бывшего петербургского Хладокомбината № 4, которому угрожает снос, получила свое развитие: на заседании 12 октября суд занял сторону Госстройнадзора и отменил меры предварительной защиты, не позволявшие сносить сооружение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом был отклонен иск трех градозащитников.

Теперь зданию на улице Шкапина, 43-45, вновь угрожает опасность.

Напомним, что орудовавшие на объекте экскаваторы заметили в июле, из-за чего активисты подняли шум. Остановить работы, в частности, помогал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Здание склада-холодильника товарищества "Унион" было построено в 1909 году. На его месте застройщик, аффилированный с владельцем участка земли Glorax Development, намерен соорудить жилой комплекс.


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