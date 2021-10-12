Для пользователей петербургского наземного транспорта появился Telegram-бот

Зарегистрированным в Telegram петербуржцам станет пользоваться наземным городским транспортом еще удобнее, поскольку для них появился специальный чат-бот, передает пресс-служба Смольного. Оперативную информацию об изменениях в работе тех или иных маршрутов теперь будет сообщать виртуальный помощник @spbtransport_bot, если на него подписаться.

Чат-бот позволяет знакомиться с информацией исключительно об интересующих юзера маршрутах: их можно отметить в общем меню и таким образом оформить себе выборочную подписку. Работу чат-бота обеспечивают сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

В конце августа свой чат-бот появился в Пулково для пользователей аэропорта, призванный эффективно заменить целую справочную службу.