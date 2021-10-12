Семья, женщины и авангард: Как петербургские депутаты начали созыв Госдумы

фото: duma.gov.ru

Государственная дума 12 октября провела первое заседание VIII созыва. В центре внимания оказались несколько петербургских депутатов. Олег Нилов задал острый вопрос Вячеславу Володину, Оксана Дмитриева отказалась вступать во фракции, а Вячеслав Макаров вошел в состав комитета по региональной политике.

Первое заседание Госдумы открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова. Это, согласно парламентской традиции, должен был сделать старейший член созыва Владимир Ресин, но он уступил свое право первой женщине-космонавту. Терешкова благодарила за доверие избирателей и Владимира Путина.

– "Единая Россия" — законодательный авангард президента, – заявила она.

Пока из президиума говорили торжественные слова, сопредседатель Партии Роста Оксана Дмитриева, представляющая в нижней палате парламента Фрунзенский и Колпинский районы Петербурга, объявила в своем Telegram-канале, что не стала входить ни в одну из фракций.

В новый созыв избрались пять самовыдвиженцев и три представителя малых партий. Почти все они, став депутатами, примкнули к уже сформированным депутатским объединениям. Например, Алексей Журавлев из "Родины" и Рифат Шайхутдинов из "Гражданской платформы" вошли в состав фракции ЛДПР. Дмитриева осталась сама по себе.

"На данный момент я являюсь единственным депутатом, не вошедшим во фракции. То есть единственным депутатом, подчиняющимся только своей совести и воле избирателей", – написала представительница Партии Роста.

На должность думского спикера ожидаемо переизбрали Вячеслава Володина. Свои голоса ему отдали 360 депутатов, 61 парламентарий поддержал коммуниста Дмитрия Новикова. 29 народных избранников вообще не голосовали, большинство из них на заседании отсутствовали.

Еще на стадии представления кандидатов петербуржец Олег Нилов, первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия – За правду", задал Володину вопрос с явным намеком на пенсионную реформу:

– К сожалению, были случаи, когда партия большинства только одна продавливала законопроекты. Все остальные фракции были против. Я считаю, что нужно создавать дополнительный механизм в таких случаях, выходить только на широкие общественные обсуждения с участием правительства и, возможно, отдельных министерств, не продавливая, во всяком случае, за несколько дней. Эта практика печальная. Как вы отнесетесь к такой инициативе?

Володин заверил, что единороссы прислушиваются к мнению других фракций, но если необходимо, берут на себя ответственность за принятие решений.

– Мы поляризуем свою позицию, когда фракция большинства занимает одну позицию, а представители оппозиционных фракций иную, – объяснил председатель парламента. – Вы знаете, всегда в таких случаях мы подходим очень взвешенно к рассмотрению вопросов, приглашаем представителей правительства. Вы помните, мы даже прерывали заседание, просили, чтобы заместитель председателя правительства, курирующий эти вопросы, приехал в парламент, объяснил свою позицию. Либо приглашаем экспертов. Поэтому давайте исходить из такого подхода: право большинства — принимать решения, ваше право — свою позицию озвучить, постараться убедить в иной точке зрения. Мы с вами должны делать все, чтобы в обсуждении принимали участие все фракции.

Сразу несколько петербургских депутатов вошли в руководство думских органов. Так, первым заместителем председателя комитета по контролю стал представитель "Единой России" Михаил Романов, представляющий Восточный округ Петербурга, большая часть которого приходится на Невский район. Он состоял в этом органе и в прошлом созыве.

Другой единоросс, Сергей Боярский, продолжит работать первым зампредом в комитете по информационной политике. Депутат от "Справедливой России – За правду" актриса Елена Драпеко стала первым заместителем председателя комитета по культуре. В Госдуме она представляет Красногвардейский и частично Калининский район Петербурга. Единоросс Виталий Милонов стал заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В федеральный парламент его избрали от Московского и Пушкинского районов Петербурга. В прошлом созыве Милонов работал в комитете по международным делам.

Лидер отделения "Единой России" в Петербурге и экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вошел в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Ранее он стал одним из двух первых заместителей фракции единороссов. В зале заседаний Макаров занял место рядом со своим бывшим заместителем по городскому парламенту Сергеем Соловьевым.

Судя по фотоотчету на сайте Госдумы и видеотрансляции на сайте Госдумы, как и во время работы в городском парламенте, сидели они в основном без масок. Впрочем, на первом заседании этим грешили многие. Хотя лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умолял коллег не брезговать использованием средств индивидуальной защиты.

– Сегодня 23 депутата отсутствуют. Они что, прогуляли первое заседание? Да они с радостью бы пришли. Они больны. 5% болеют, а они еще ни одного часа заседаний не провели здесь… Полтора года назад ЛДПР первая надела маски и перчатки — ни один не умер депутат, а пять депутатов [созыва] мы потеряли, они гниют уже в сырой земле, потому что маску не хотели надеть... И сейчас сидят в зале, посмотрите, большинство-то без масок, – обратил внимание Жириновский.

Макаров с парламентской трибуны не выступал, но поделился своими впечатлениями от первого заседания с пресс-службой партии.

– Безусловно, в этом парламентском сезоне главным для нас будет законодательно закрепить те предложения россиян, которые вошли в народную программу "Единой России". От ее реализации зависит социально-экономическое развитие страны на годы вперед. Я уже не раз подчеркивал, что нашими неизменными приоритетами остаются сбережение народа, крепкая, благополучная семья с детьми, родительская любовь и солидарность поколений, – заявил единоросс.

Отдельно Макаров отметил высказывание Валентины Терешковой. Ему понравилось сравнение партии с законодательным авангардом президента.

текст: Сергей Еремеев / фото: duma.gov.ru