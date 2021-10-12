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Новости 12 октября, 19:22

Беглов выразил соболезнования близким ветерана ВОВ Зинаиды Корневой

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования близким ветерана ВОВ Зинаиды Корневой

Петербургский губернатор Александр Беглов откликнулся на новость о смерти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, помогавшей горожанам противостоять пандемии коронавируса, словами соболезнования ее родным и близким. Глава города напомнил о фронтовом периоде жизни женщины, прошедшей и через Сталинградское сражение, и через взятие Берлина.

"Для всех нас она показала пример неравнодушия и стойкости в период пандемии. Зинаида Антоновна объявила сбор средств в помощь семьям погибших медиков. Удалось собрать более 4,5 миллиона рублей. <...> На "Доброфоруме 9.0" ее включили в список 25 самых добрых людей Петербурга", – отметил чиновник.

Беглов уверен, что ветерана, бывшую зенитчицу будут помнить как пример настоящего гражданина и мужественного человека.

Зинаида Корнева не дожила одного года до своего столетнего юбилея. В конце 2020-го ее наградил президент Владимир Путин.


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