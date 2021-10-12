"Надо так надо": муниципалы об обязательной вакцинации

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру руководителей муниципальных образований Петербурга не возражают против постановления главного санитарного врача города Наталии Башкетовой об обязательной вакцинации не менее 80% муниципальных служащих. По их мнению, подобные меры оправданны, так как деятельность муниципалов напрямую связана со взаимодействием с жителями.

В своем постановлении Наталия Башкетова отметила, что еженедельный прирост заболеваемости в Петербурге составляет от 10 до 27%. Также увеличилось число госпитализаций на 18%. Кроме муниципальных и государственных служащих, привиться первым компонентом вакцины до 15 ноября обязаны работники сфер образования, торговли, общественного питания, общественного транспорта, культуры и других отраслей, которые подразумевают постоянный контакт с большим потоком людей.

Глава МО "Красненькая речка" Александр Абраменко ("Единая Россия"), профессиональный врач, полностью поддерживает идею о вакцинации. Обозначенных сроков, по его мнению, более чем достаточно.

– У нас вакцинировали начиная с меня и заканчивая водителем. Были, скажем так, сомневающиеся, но силой убеждения… Что угодно можно об этом думать, но лучше сделать, чем этого не делать. Люди накануне буквально задавали вопрос. У человека положительный ПЦР, спрашивает, а нельзя ли ему как-нибудь сделать отрицательный, потому что он в отпуск очень хочет. Я смотрю на этих людей и думаю: "В здравом же уме…". Сознательность населения иногда, конечно, удивляет, – рассказал Абраменко.

Глава МО "Большая Охта" Николай Паялин к постановлению санитарного врача отнесся спокойно. Он отметил, что в его коллективе нет ярых противников вакцинации.

– Надо так надо. У нас вакцинировалось 60%. Все шли добровольно. Мы собрались, поговорили. Пошли все самостоятельно вакцинироваться. Никаких отрицательных эмоций у меня это не вызывает. У нас нет антиковидников, – поделился Паялин.

По словам глав муниципалитетов, вводить какие-либо санкции или, наоборот, дополнительные поощрения для стимулирования темпов вакцинации не нужно. Убедить сомневающихся сотрудников чаще всего удается на этапе обсуждения.

Глава МО "Гражданка" Елена Беляева ("Справедливая Россия") рассказала, что у них привилось около половины сотрудников. По ее словам, некоторые еще не готовы принять решение из-за недостаточной информации о вакцине.

– Мы не ставим никаких условий или дисциплинарных наказаний для служащих. Они это решение принимают самостоятельно. Наша задача — просто объяснить и создать условия для того, чтобы человек мог пройти вакцинацию по желанию. Никакого насилия или дискриминации с нашей стороны нет. Я вообще считаю, что какие-либо санкции в отношении работников, которые не вакцинируются по уважительной причине, — недопустимы.

С необходимостью привиться согласна глава МО "Светлановское" Янина Евстафьева, которая привилась еще летом.

– Муниципальная служба подразумевает, что мы не можем перестать работать, уйти на удаленку и так далее. Я считаю, что вакцинация среди муниципальных служащих должна быть, – считает Евстафьева.

Глава МО "Горелово" Дмитрий Иванов ("Единая Россия") заявил, что в муниципалитете уже привиты необходимые 80% сотрудников. Негативной реакции на это не поступало. Он отметил, что несколько человек все же смогли заразиться, будучи привитыми. Некоторым после вакцинации пришлось переболеть дважды.

Идею принудительной вакцинации оценили не все. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина уверена, что обязывать людей проходить какие-либо процедуры против воли — неправильно. Она отметила, что положительно относится к прививке, но считает, что каждый должен решать вопросы здоровья самостоятельно.

– Все медицинские процедуры должны быть добровольными. Я не могу относиться положительно к тому, что людей заставляют что-то делать. Когда люди вроде Башкетовой или [главы комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия] Лисовца предлагают мне вакцинироваться обязательно — я этого делать не буду, – заявила Вавилина.

По ее мнению, госслужащим следует самостоятельно решить: вакцинироваться или нет.

Константин Леньков