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Новости 12 октября, 20:13

Пять разных дел против ФБК* объединили в одно

фото ЗакС политика Пять разных дел против ФБК* объединили в одно

Адвокат Владимир Воронин, защищающий ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального, из своего последнего разговора со следователями узнал, что многочисленные уголовные дела против них и против Фонда борьбы с коррупцией* укрупнили и таким образом пять из них превратились в одно. 

"И теперь у нас есть какое-то мегадело, в котором вместе 174-я статья по легализации денежных средств, три статьи по экстремизму (финансирование, руководство и участие) и какое-то еще одно дело (думаю, что 239 УК). Единственное дело из последних серьезных, которое осталось отдельно, — 159 ст. УК (мошенничество), которую возбуждали. Тоже прямо большое дело", – говорится в аккаунте Instagram экс-директора ФБК* Ивана Жданова.

При этом, по словам Жданова, на его единомышленниках продолжает "висеть" приличное количество других, маленьких дел, которые, возможно, раньше будут доведены до суда.

Напомним, что первое и основное дело против ФБК*, когда организация еще не была иноагентом и экстремистской структурой, возбудили в 2019 году. "Навальнистам" вменяли и продолжают вменять отмывание средств, полученных в виде пожертвований, на сумму около 1 млрд рублей.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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