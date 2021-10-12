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Новости 12 октября, 20:39

"Ветераны России" пожаловались в СК и Генпрокуратуру на гей-пропаганду на канале "СТС Kids"

фото ЗакС политика "Ветераны России" пожаловались в СК и Генпрокуратуру на гей-пропаганду на канале "СТС Kids"

Общественное движение "Ветераны России", занимающееся в основном жалобами на тот или иной контент в силовые органы, на этот раз остановило свое внимание на детских телеканалах и мультипликационной продукции, которая на них демонстрируется.

По мнению лидера движения Ильдара Резяпова, на канале "СТС Kids" систематически показывают мультсериалы, в которых можно усмотреть признаки скрытой пропаганды гомосексуализма. К таковым произведениям он относит, в частности, "Тролли. Праздник продолжается" и "Детки с улицы Харви". Как говорится в тексте доноса, в последнем случае "нам показывают неприкрытый агрессивный феминизм, главная героиня Дота, будучи ярой феминисткой, часто любит говорить, "что мальчики большая ошибка Вселенной"". А в "Троллях", в свою очередь, "ветеранов" не устраивает персонаж по имени Алмаз: "по сценарию, он гомосексуалист, в некоторых сериях он влюбляется в мальчиков-троллей, и к тому же он ещё и нудист, часто ходит с голыми ягодицами". Претензии общественников касаются также мультсериалов "Дом: Приключения Типа и О", "Капитан Подштанник: Первый эпический фильм", "Тролли из Трои", "Мадагаскар: Маленькие и дикие".

Изучив еще несколько мультсериалов, в том числе на каналах Cartoon Network, "О!" и "Карусель", лидер "Ветеранов России" обратился в СК, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить перечисленный им контент. Его устроит наказание в виде приостановки вещания каналов на срок до трех месяцев в совокупности со штрафом в миллион рублей.


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