Верховный суд РФ не стал пересматривать приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

Верховный суд РФ отказался изучать кассационную жалобу карельского историка Юрия Дмитриева, который приговорён к 13 годам по делу о педофилии, следует из информации, доступной в картотеке дел инстанции.

"Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", — сообщается на сайте ВС РФ.

Напомним, что Юрий Дмитриев является главой карельского отделения исторического общества "Мемориал"*.

Преследование историка началось в 2016 году. По версии следователей, с 2008 по 2015 год он делал снимки своей несовершеннолетней дочери в обнажённом виде и, якобы используя эти фото, изготавливал порнографические материалы. Дмитриев в свою очередь пояснял, что ежемесячно фотографировал дочь, чтобы отслеживать ход её физиологического развития, поскольку у неё имелся ряд проблем со здоровьем. Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. После того, как девочка выросла, Дмитриев перестал делать снимки. Впрочем, СК решил не ограничиваться только делом о педофилии и возбудил в отношении историка ещё одно — о незаконном хранении огнестрела.

В 2018 году Дмитриев был оправдан по делу из-за снимков, а по второму получил 2,5 года ограничения свободы. Буквально через несколько месяцев Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил.

После этого главу республиканского "Мемориала"* отправили в СИЗО по новому делу – о насильственных действиях сексуального характера. Дмитриева обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности дочери. Сам он объяснил, что сделал это потому, что проверял сухость белья ребёнка — девочка страдала энурезом. В итоге Дмитриеву дали 3,5 года колонии, однако ВС Карелии на этом не остановился и кратно ужесточил приговор пожилому историку – до 13 лет строгого режима.

*"Мемориал" признан Минюстом РФ НКО-иноагентом