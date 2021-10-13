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Муниципал 9:32

Будущий вице-губернатор Мейксин не стал называть сроки муниципальной реформы

фото ЗакС политика Будущий вице-губернатор Мейксин не стал называть сроки муниципальной реформы

Претендующий на должность вице-губернатора Петербурга глава Центрального района Максим Мейксин не стал называть конкретные сроки, в которые в регионе планируется провести реформу по укрупнению муниципалитетов. 

В ответ на вопрос коммунистки Ирины Ивановой на встрече с представителями оппозиционных фракций ЗакСа 13 октября чиновник отметил, что ему нужно погрузиться в проблему. По словам Мейксина, он хорошо знает ситуацию в шести муниципалитетах Центрального района, а изучить необходимо все 111 МО. 

При этом, отвечая на вопрос представителя "Справедливой России – За правду" Андрея Алескерова, Мейксин заявил, что муниципалам необходимо добавить полномочий.

Сергей Еремеев


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