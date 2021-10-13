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Мейксин не нашел ничего плохого в "двойниках" Вишневского

фото ЗакС политика Мейксин не нашел ничего плохого в "двойниках" Вишневского

Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин, которого губернатор Александр Беглов выдвинул на должность своего заместителя, на встрече с оппозиционными депутатами ЗакСа 13 октября ответил на вопрос "яблочника" Бориса Вишневского о двух людях, взявших его имя и фамилию перед выборами в центре города.

Чиновник сказал, что не стал бы называть этих кандидатов "фальшивыми".

– Они решили избираться, используя фамилию популярного человека. Такая практика есть и она не запрещена законом, – отметил Мейксин. 

Он заверил Вишневского, что не знаком с этими людьми, в том числе с тем, кто ранее был по паспорту Виктором Быковым и представляет "Единую Россию" в местном совете МО 78 на территории Центрального района. 

Напомним, ЗакС рассмотрит кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора на пленарном заседании 13 октября.

Сергей Еремеев


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