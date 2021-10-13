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ЗакС согласовал Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС согласовал Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание одобрило кандидатуру главы Центрального района Петербурга Максима Мейксина на пост вице-губернатора на заседании 13 октября.

"За" проголосовали 43 депутата. "Против" — двое. Ещё пять парламентариев не голосовали.

Чиновника представил депутатам временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Пикалев. Мейксину предстоит отвечать за внутреннюю и молодежную политику, взаимодействие со СМИ, религиозными организациями и органами местного самоуправления.

Вопросов к претенденту в ходе заседания у депутатов почти не возникло. Только "яблочник" Борис Вишневский спросил об истории с журналистом Давидом Френкелем, которому в 2020 году полицейские сломали руку на избирательном участке в центре города. Мейксин ответил, что этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов, а не государственной власти. 

Позже Вишневский заявил с трибуны, что не может поддержать предложенную кандидатуру. Депутат напомнил о скандалах на выборах 2019 и 2021 года в Центральном районе.

Напомним, с февраля 2019 года будущий вице-губернатор руководил администрацией Центрального района Петербурга. До этого он работал главой комитета экономического развития, промышленности и торговли.

Сергей Еремеев


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