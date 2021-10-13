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Новости 11:24

ЗакС одобрил сокращение дефицита бюджета Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС одобрил сокращение дефицита бюджета Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 октября утвердило в первом чтении корректировку бюджета города на 2021 год.

Согласно предложенному Смольным проекту, дефицит городской казны сокращается примерно в 25 раз: с 89,7 до 3,6 млрд рублей. Доходная часть увеличивается на 130,8 млрд до 782,4 млрд рублей. Расходная — на 44,7 млрд до 786 млрд рублей.

В поддержку предложенного варианта корректировки с трибуны выступила депутат от КПРФ Ирина Иванова. Однако она призвала вернуться к субсидированию фонда капитального ремонта и сдержать рост тарифов для населения в следующем году.

За проект проголосовали 46 депутатов, один воздержался, ещё один был против. Голосование по инициативе "Единой России" велось в поимённом режиме.

Напомним, начать рассматривать проект бюджета на 2022 год в Мариинском дворце планируют 27 октября. Подробнее о корректировке бюджета-2021 читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев


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