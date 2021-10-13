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Петербуржцам разрешили оплачивать парковку в центре через Apple Pay и Google Pay

фото ЗакС политика Петербуржцам разрешили оплачивать парковку в центре через Apple Pay и Google Pay

С 12 октября петербуржцы могут оплачивать парковку в центре Петербурга с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay, сообщили в комитете по транспорту.

Новую функцию добавили в приложение "Парковки Санкт-Петербурга". За введение этого типа оплаты проголосовали подписчики в соцсетях. Также пользователям доступна оплата по банковской карте.

Выбрать оплату через сервисы Pay можно в разделе с оплатой банковской картой. Нужно выбрать парковочное место, ввести данные транспортного средства и выбрать подходящий способ оплаты. Комиссия не взимается.

Накануне, 12 октября, платная парковка в Центральном районе начала работать в штатном режиме. На минувшей неделе она на некоторое время оказалась бесплатной. Это случилось из-за того, что ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" должен был найти нового финансового оператора вместо "Орбанка", который потерпел крушение.


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