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Новости 11:35

Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

фото ЗакС политика Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Президент Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде, документ опубликован на портале правовой информации.

В разговоре с РИА "Новости" Поклонская заявила, что рада этому назначению, ей нравится дипломатическая работа, и сбылась ее мечта.

О том, что Поклонская станет послом в этой африканской республике, источники говорили в конце августа. Тогда сообщалось, что документы для этого уже готовы.

Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва, входила в фракцию "Единая Россия". В мае она заявляла, что не намерена баллотироваться в новый созыв, и говорила, что займется другой деятельностью. При этом она без уточнения деталей говорила, что сможет "снова надеть китель". До избрания в Госдуму Поклонская работала в органах прокуратуры, в 2014–2016 годах была прокурором Крыма.

 

фото: duma.gov.ru


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