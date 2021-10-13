"Я не злопамятный, но Макарова мы пересидели": Венедиктов — о допуске в ЗакС журналиста Кагермазова

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отозвался о допуске петербургского корреспондента радиостанции Сергея Кагермазова на заседание Законодательного собрания города. Этой возможности он был лишён в течение последних 4,5 лет из-за конфликта с бывшим спикером регионального парламента Вячеславом Макаровым.

"Я не злопамятный, но Макарова мы пересидели", – высказался Венедиктов.

Напомним, проблемы Кагермазова с допуском в ЗакС начались после критических заметок журналиста о деятельности парламента. В феврале 2017 года в ходе брифинга Макаров посоветовал журналисту пойти служить в армию: Кагермазов на тот момент подал заявление на прохождение альтернативной службы. Спустя два месяца корреспонденту "Эха" вручили повестку прямо на выходе из Мариинского дворца.

Позднее, в январе 2018 года, Кагермазова призвали в Следственный комитет и допросили по делу об уклонении от службы. Пускать в Заксобрание его к тому моменту уже перестали: все попытки получить аккредитацию терпели фиаско.

Венедиктов в свою очередь обращался к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, но допуск в парламент для Кагермазова всё равно оставался закрытым.

Новый спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский пообещал разобраться в истории с систематическими отказами в аккредитации Сергею Кагермазову.