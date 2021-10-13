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Песков: Все паспортные данные и фотографии на портале "Госуслуги" доступны силовым структурам

фото ЗакС политика Песков: Все паспортные данные и фотографии на портале "Госуслуги" доступны силовым структурам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что силовые структуры имеют доступ к паспортным данным и фотографиям граждан, загруженным на портал "Госуслуги", передает "Интерфакс".

"Все паспортные данные доступны для силовых структур. Там есть и фотографии и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет", – сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сведения о том, что мэрия Москвы намерена передать загруженные на mos.ru фотографии граждан в систему распознавания лиц для полиции. Об этом пишет "Коммерсантъ". По данным издания, столичные власти выделят 236 млн рублей на внедрение механизма, который будет передавать фотографии в систему.

 


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