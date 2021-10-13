Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в начале ноября

Роструд напомнил о том, что в преддверии праздника День народного единства в ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя.

4 ноября придется на четверг. На пятницу, 5 ноября, будет перенесен выходной день 2 января 2022 года, который выпадет на субботу. 6-7 ноября - это суббота и воскресенье.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут 1-3-е число. С 4 по 7 ноября россияне отдохнут в честь праздника. В Роструде отметили, что 3 ноября, как в предпраздничный день, продолжительность рабочего дня сокращается на час.