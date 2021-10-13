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Заксобрание Петербурга начнет голосовать поименно

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга начнет голосовать поименно

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 13 октября сообщил журналистам, что планирует сделать голосования в этом созыве поименными.

- Мы к этому двигаемся. Вопрос поднимался с первых дней, как я пришел в Законодательное собрание. Мы сегодня опробовали, посмотрели, как это может происходить. Дано поручение Юрию Гладунову как председателю комиссии [по устройству государственной власти], чтобы они разработали новый регламент, чтобы мы могли по всем вопросам, по которым закон позволяет, голосовать поименно, - сказал Бельский.

Он отметил, что парламент становится все более открытым.

Ранее в ходе заседания депутаты проголосовали поименно по проекту корректировки бюджета города.

Сергей Еремеев


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