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Новости 13:32

"ДЭГ - это кража выборов": Коммунисты во главе с Рашкиным подали в приёмную президента жалобу на выборы

фото ЗакС политика "ДЭГ - это кража выборов": Коммунисты во главе с Рашкиным подали в приёмную президента жалобу на выборы

Депутаты Государственной думы нового, восьмого, созыва от КПРФ Денис Парфёнов, Сергей Обухов и Валерий Рашкин передали в приёмную президента России обращение с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которые они выиграли по результатам подсчёта бумажных бюллетеней.

С собой коммунисты захватили баннер, на котором было написано: "ДЭГ - это кража выборов" и изображён медведь с логотипа "Единой России" с мешком бюллетеней в пасти. Фотографиями с места событий делится SOTA.

Напомним, что левые силы, включая КПРФ, сосредоточили своё непризнание результатов трехдневных выборов в Госдуму главным образом на дистанционном электронном голосовании, в сфальсифицированности которого они уверены. На встрече с президентом лидер КПРФ Геннадий Зюганов позволил себе усомниться в его результатах, не оспаривая подсчёта голосов на участках.

КПРФ уже подали несколько исков в суды, требуя отменить результаты ДЭГ.

Фото: SOTA / Telegram


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