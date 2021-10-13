Горсуд Петербурга оставил экс-главу Выборгского района Ленобласти под домашним арестом до декабря

Горсуд Петербурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе МО "Выборгский район" в Ленобласти Геннадию Орлову до 11 декабря, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Следствие указало, что завершить предварительное следствие до середины октября оно не успевает, поскольку пятеро обвиняемых и девять их защитников еще не успели завершить ознакомление с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. Защита и сам Орлов оставили вопрос о продлении меры на усмотрение суда.

Орлова задержали в октябре 2020 года. Он, а также бывший руководитель выборгского комитета финансов Александр Болучевский арестованы по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета. Болучевский признавался, что 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил.