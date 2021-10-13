           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:00

Горсуд Петербурга оставил экс-главу Выборгского района Ленобласти под домашним арестом до декабря

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил экс-главу Выборгского района Ленобласти под домашним арестом до декабря

Горсуд Петербурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе МО "Выборгский район" в Ленобласти Геннадию Орлову до 11 декабря, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Следствие указало, что завершить предварительное следствие до середины октября оно не успевает, поскольку пятеро обвиняемых и девять их защитников еще не успели завершить ознакомление с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. Защита и сам Орлов оставили вопрос о продлении меры на усмотрение суда.

Орлова задержали в октябре 2020 года. Он, а также бывший руководитель выборгского комитета финансов Александр Болучевский арестованы по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета. Болучевский признавался, что 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru