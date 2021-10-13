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"Спутник V" в виде спрея для носа начнут испытывать на добровольцах из Петербурга

фото ЗакС политика "Спутник V" в виде спрея для носа начнут испытывать на добровольцах из Петербурга

Клинические испытания вакцины "Спутник V" в виде назального спрея начнутся на добровольцах из Петербурга, информирует ТАСС.

Исследования будут проходить на базе петербургского научно-исследовательского центра "Эко-безопасность": в процессе примут участие 500 человек.

Отметим, что разработкой антиковидного препарата в виде капель занимается также петербургский НИИ гриппа им. Смородинцева. По воздействию он похожа на "Спутник V", однако в его основе лежит не геном аденовируса, а вирус гриппа.

Доклинические испытания препарата от COVID-19, разработанного петербургским НИИ, уже доказали свою эффективность и безопасность.


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