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Новости 14:31

В Петербурге в полтора раза выросло количество суточных COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге в полтора раза выросло количество суточных COVID-госпитализаций

За минувшие 24 часа в больницы попали 436 жителей Петербурга, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию: это в полтора раза больше, чем днем ранее, 12 октября, когда в стационары доставили 309 горожан, проинформировали в Смольном.

По состоянию на 13 октября в больницах с подтвержденным COVID-19 лечатся 6 694 петербуржца. Количество свободных инфекционных коек за сутки сократилось с 37,7% до 31,7%. Всего для ковидных больных в Северной столице развернуто 8 326 мест.

Пациентов, подключенных к ИВЛ, за сутки стало меньше - 265 вместо 269 днем ранее. В то же время резко подскочило количество выписок - со 101 до 522.

В Смольном напомнили, что COVID-зараженных в городе принимают 14 локальных и три федеральных стационара. Во временном ковидарии в "Ленэкспо" лежат 324 пациента.

Амбулаторное лечение проходят 31 896 петербуржцев, на карантине сидят 3 427 горожан.


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