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В Приморском парке Победы появится Аллея телевещания

фото ЗакС политика В Приморском парке Победы появится Аллея телевещания

На территории петербургского Приморского парка Победы, расположенного на Крестовском острове, 14 октября торжественно откроют Аллею телевещания, информирует пресс-служба Смольного.

Мероприятие начнётся в 11:00.

В создании аллеи приняли участие ведущие городские телеканалы, филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", профильные органы государственной власти, представители общественных организаций, сферы образования и культуры, уточнили в городской администрации.

Сотрудники Смольного будут встречать всех желающих принять участие в мероприятии на входе в Приморский парк и провожать их к месту события.


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