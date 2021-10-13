В Приморском парке Победы появится Аллея телевещания

На территории петербургского Приморского парка Победы, расположенного на Крестовском острове, 14 октября торжественно откроют Аллею телевещания, информирует пресс-служба Смольного.

Мероприятие начнётся в 11:00.

В создании аллеи приняли участие ведущие городские телеканалы, филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", профильные органы государственной власти, представители общественных организаций, сферы образования и культуры, уточнили в городской администрации.

Сотрудники Смольного будут встречать всех желающих принять участие в мероприятии на входе в Приморский парк и провожать их к месту события.