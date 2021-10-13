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Новости 15:58

Поклонская пригласила россиян увидеть Кабо-Верде своими глазами

фото ЗакС политика Поклонская пригласила россиян увидеть Кабо-Верде своими глазами

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на посту посла России в Кабо-Верде она будет оказывать россиянам "необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно" в африканской республике, передает News.ru.

"Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде, посетить и увидеть ее своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учетом того, что буду находиться в этой стране, буду рада", - сказала Поклонская.

По ее словам, для нее "большая честь, гордость и ответственность" представлять Россию в Кабо-Верде. Поклонская добавила, что на какой срок она туда отправится, решит президент Владимир Путин.

Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября. 


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