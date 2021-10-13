Анастасия Васильева узнала о штрафе за несданный отчёт "Гражданской инициативы" из банковской выписки

Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, которая по совместительству является руководителем регионального подразделения партии "Гражданская инициатива", столкнулась со штрафом за несданный отчёт о деятельности партии, изучив выписку со своего банковского счёта. О произошедшем она рассказала у себя в Facebook.

Дело в том, что вовремя сдать необходимые документы ей помешал домашний арест, под которым она находилась в рамках "санитарного дела". В тот период ей было запрещено пользоваться почтой.

"В итоге мировой суд, который до этого штрафовал меня по 20.33, признал меня виновной по 15.33 в январе 2021 и выписал штраф. О штрафе я узнала случайно, просто списали деньги с карты. Постановление обжалуем. Суд по апелляции состоится в ноябре в районном суде, который вынес мне приговор по уголовному делу", - поделилась Васильева.

Партия "Гражданская инициатива", напомним, была учреждена политиком Дмитрием Гудковым.

*Решением Минюста РФ "Альянс врачей" внесён в перечень НКО-иноагентов