"Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки": Навальный обратился к соратникам из-за стен покровской колонии

Оппозиционер Алексей Навальный, пребывающий в исправительной колонии № 2 Покрова, написал письмо своим соратникам и сторонникам. Текст обращения политика публикует "Медуза"*.

В начале он поблагодарил своих коллег по деятельности за то, что они не прекращают заниматься делом, которое они начали все вместе.

"Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем. Ни одной секундочки я не сомневался, что ФБК*/Штабы**/Лайв всё прекрасно смогут и без меня. Если честно, думаю, что без меня частенько выходит лучше, чем со мной. Никто не отвлекает новыми безумными идеями, возникающими ежечасно", - иронизирует Навальный.

Самое главное, указал в послании политик, это то, что благодаря стратегии "Умного голосования" - совместного "детища" оппозиционеров - прошедшие выборы доказали эффективность выбранной ими стратегии и "Единая Россия" лишилась ощутимого количества своих голосов, которые, уверен Навальный, и так якобы были украдены.

"Кремль всех расчехлил, всех агентов раскрыл, все возможности использовал, чтобы купировать УМГ. В основном у них все получилось. Но цена, которую они заплатят, будет большой. Окончательный крест на перспективах развития. Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения. Режим переродился в течение нескольких месяцев этой предвыборной гонки, и его новый вид не совместим с ростом в любом виде. Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время", - прогнозирует Навальный.

Несмотря на проигранные выборы, уверен политик, гражданам удалось на их почве объединиться и создать большинство, благодаря которому система в будущем всенепременно эволюционирует в лучшую сторону.

Затронул Навальный и вопрос вынужденной эмиграции многих своих соратников: опасаясь прессинга и преследования силовиков, ряд сторонников оппозиционера уехали из России.

"И я знаю, что многие (да что там, почти все) страдают и мучаются классическими вопросами. А не честнее, типа, остаться и сесть? А имею ли я право призывать выходить, когда сам в безопасности? Есть ли моральная ущербность в том, что я работаю из-за границы? Говорю вам: бросьте все эти мысли. Гоните их из головы. Вы не эмигрировали, а были вынужденно временно сменить месторасположение нашего офиса. Моральное преимущество имеет не тот, кто географически в России, а тот, кто борется за нее вне зависимости от своей GPS-координаты", - констатировал политик.

Напомним, что основанные Навальным структуры в 2021 году признали экстремистскими, ввиду чего они вынужденно самораспустились. Сам он нынешней осенью стал фигурантом еще одного уголовного дела, связанного с экстремистской деятельностью.

Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе нынешнего года, его сразу же задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в немецкой клинике после отравления, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше".

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