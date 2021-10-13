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"Каждый второй имеет там иностранный паспорт": Путин - об "Эхе Москвы"

фото ЗакС политика "Каждый второй имеет там иностранный паспорт": Путин - об "Эхе Москвы"

В ходе форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин поднял вопрос о свободе медиа в стране. Рассуждения главы государства коснулись в том числе финансирования отдельных СМИ, которые позволяют себе ругать власть.

"Я с трудом найду страны, в которых средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, что мне трудно представить. "Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство", - поделился информацией Путин.

Во время спича глава государства не конкретизировал, о какой радиостанции он говорит, однако единственным порталом, публикующим в том числе критические мнения спикеров о действующей власти и который спонсируется "Газпромом", является "Эхо Москвы". Видеозаписью рассуждений Путина поделился главред "Эха" Алексей Венедиктов.


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