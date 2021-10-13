           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:13

Андрею Пивоварову продлили срок пребывания в СИЗО до конца ноября

фото ЗакС политика Андрею Пивоварову продлили срок пребывания в СИЗО до конца ноября

Бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову пролонгировали срок содержания под стражей до 29 ноября, сообщает "ОВД-Инфо"**.

Общественник является фигурантом дела об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ).

Ранее Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции: число инкриминируемых ему "нежелательных" записей в социальных сетях заметно выросло. Как итог: Пивоварову вменили тридцать постов, один репост (из-за которого силовики первоначально и сняли его с самолета в Петербурге) и организацию мероприятия (форум "Свободные люди" в Нижнем Новгороде).

Политику грозит до шести лет заключения.

Добавим, что, в отличие от многих других оппозиционеров, Пивоварова не стали снимать с думских выборов: он шел по региональному списку от партии "Яблоко", которой не удалось выиграть ни одного места в Госдуме.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

***Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru