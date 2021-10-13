Андрею Пивоварову продлили срок пребывания в СИЗО до конца ноября

Бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову пролонгировали срок содержания под стражей до 29 ноября, сообщает "ОВД-Инфо"**.

Общественник является фигурантом дела об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ).

Ранее Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции: число инкриминируемых ему "нежелательных" записей в социальных сетях заметно выросло. Как итог: Пивоварову вменили тридцать постов, один репост (из-за которого силовики первоначально и сняли его с самолета в Петербурге) и организацию мероприятия (форум "Свободные люди" в Нижнем Новгороде).

Политику грозит до шести лет заключения.

Добавим, что, в отличие от многих других оппозиционеров, Пивоварова не стали снимать с думских выборов: он шел по региональному списку от партии "Яблоко", которой не удалось выиграть ни одного места в Госдуме.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

***Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента