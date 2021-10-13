Экс-сотрудников ФСИН исключат из общественных наблюдательных комиссий

Бывших сотрудников ФСИН будут исключать из общественных наблюдательных комиссий, сообщили в Минюсте.

Такое предложение прозвучало в ходе встречи министра юстиции Константина Чуйченко с представителями общественности по вопросам работы уголовно-исполнительной системы. Участники совещания, в числе прочего, обсудили вопросы по совершенствованию механизма формирований ОНК.

"В частности, предлагается исключить из ОНК бывших сотрудников ФСИН России во избежание конфликта интересов", - сообщили в Минюсте.

Также в ходе встречи участники обсудили вопросы, связанные с созданием системы испытательного срока в России и совершенствованием правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы.

Чуйченко также отметил, что на уровне законодательства важно создать действующие механизмы, которые гарантируют соблюдение прав граждан в исправительных учреждениях. Он указал на необходимость беспрепятственного посещения колоний и изоляторов представителями ОНК и Совета при президенте по правам человека.