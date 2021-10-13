Вице-спикер Госдумы Яровая будет курировать комитет по законодательству

Вице-спикер Государственной думы восьмого созыва Ирина Яровая будет ответственна за работу комитетов по государственному строительству и законодательству, развитию Дальнего Востока и Арктики, а также защите конкуренции. Соответствующее решение было принято на Совете Думы, который прошёл 13 октября.

Следует отметить, что в числе последних инициатив Яровой был закон, согласно которому за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны гражданам могут грозить реальные тюремные сроки (до 5 лет), либо штраф до 5 млн рублей. Перед этим, зимой текущего года, прошёл резонансный процесс по делу Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Кроме того, по предложению Яровой усилилась уголовная ответственность, которая предусмотрена частями 2 и 3 статьи 354.1 УК РФ. За реабилитацию нацизма, совершенную лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, россиян накажут штрафом от 2 до 5 млн рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. То же наказание будет грозить группе лиц, кто реабилитировал нацизм с помощью интернета.

Наконец, напомним, что в России с 1 октября 2018 года вступил в силу "закон Яровой". Согласно ему, операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.