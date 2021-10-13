Вице-губернатор против "Раздора"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Только два депутата ЗакСа не захотели согласовывать кандидатуру главы Центрального района Петербурга Максима Мейксина на должность вице-губернатора. Имя одного из голосовавших "против" осталось неизвестным. Новый заместитель главы города рассказал депутатам и журналистам об американской программе "Раздор", которая раскалывает общество, и о том, как бороться с иностранным влиянием на родительские комитеты.

Главу Центрального района Максима Мейксина в качестве претендента на пост вице-губернатора представили депутатам утром 13 октября, за час до начала пленарного заседания. В правительстве Петербурга он будет занимать ту же должность, на которой ранее работал нынешний спикер ЗакСа Александр Бельский. В его ведении будут вопросы внутренней политики, взаимодействия с религиозными объединениями, молодежными организациями, политическими партиями, органами местного самоуправления.

Сперва будущий заместитель главы города посетил заседание фракции "Единая Россия". Затем ответил на вопросы представителей всех остальных фракций. На обеих встречах возникли вопросы о планах реформы органов местного самоуправления. В последнее время в Петербурге снова заговорили о готовящемся укрупнении муниципалитетов. Депутаты хотели узнать подробности, но чиновник не смог или не захотел их раскрыть. Мейксин сказал только, что определенные изменения действительно необходимы и что он пока недостаточно погрузился в суть вопроса.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко поинтересовался, разрешат ли коммунистам в той или иной форме отметить день 7 ноября. Он пообещал соблюсти необходимые меры безопасности.

- Мы принимаем ограничения. Но для коммунистов знаковым является мероприятие, посвященное годовщине Великого Октября, - подчеркнул Кононенко.

Мейксин заверил коммунистов, что из-за эпидемиологической ситуации власти сами не проводят концерты и вводят ограничения даже на таких праздниках, как День Победы. Однако он отметил, что с уважением относится к памятным мероприятиям и пообещал поискать "возможность для компромисса".

Свои вопросы задал и член "Яблока" Борис Вишневский. На выборы он шел от Центрального района. На всю страну прогремел скандал с "двойниками" политика. Два человека, заявившиеся кандидатами по тому же округу, поменяли имена и фамилии, став Борисами Вишневскими. Сделано это было явно для того, чтобы запутать избирателей. История дошла до главы ЦИК Эллы Памфиловой и международной прессы, а оригинальный Вишневский действительно потерял часть голосов. Теперь "яблочник" спросил у главы района и будущего политического вице-губернатора о его отношении к случившемуся. Мейксин сказал, что такие технологии применяются и в других странах, а российское законодательство подобное не запрещает.

Вишневский также спросил о скандалах с закрашиванием граффити. Стрит-арт на трансформаторных будках и прочих строениях в центре Петербурга редко живет более суток. Депутат напомнил, как год назад Мейксин сообщил журналистам "Эха Москвы в Петербурге", что отдельные граффитисты якобы в рамках американской программы "Раздор" получают деньги за провокации. Мейксин подтвердил, что считает провокацией уличное искусство в непредназначенных для этого местах. Обсуждение художественной ценности таких работ, по мнению чиновника, ведет к расколу общества. Позже он подробнее изложил свою позицию на пресс-подходе.

- Действительно, есть целый ряд программ, которые направлены на [оказание] влияния на политическую обстановку в нашей стране, - рассказал Мейксин журналистам. - Они достаточно существенно финансируются. Эти программы связаны с тем, чтобы столкнуть между собой группы. Все отлично понимают, что для того, чтобы граффити появилось, нужно согласие собственников этого здания или, если это жилой дом, то согласие его жильцов, а дальше соответственно оформленные с комитетом по градостроительству и архитектуре документы. Когда граффити появляется, все понимают, что собственник этого здания должен будет заплатить существенный штраф, поэтому он, естественно, его закрашивает. А дальше появляются группы лиц. Одна говорит, что ей граффити нравится, вторая - что ей граффити не нравится. Начинается сталкивание лбами двух этих групп. Это выливается в противодействие с органами государственной власти. Это, я считаю, не допустимо в Санкт-Петербурге.

У будущего вице-губернатора спросили, верит ли он в иностранное влияние на выборы в Петербурге. Мейксин ответил, что оценивать это должны правоохранительные органы.

- Но то, что это влияние есть, это факт, - добавил чиновник.

Журналисты поинтересовались у Мейксина, как бороться с влиянием американцев на школьные родительские комитеты, о котором три с половиной года назад говорил тогда еще полпред Александр Беглов. Будущий член городского правительства ответил, ни секунды не задумываясь:

- Работа идет по достаточно широкому направлению. В первую очередь - с молодежью. Здесь эффективная молодежная политика как раз будет эффективным ответом на попытки этого влияния.

Позже о таинственной программе "Раздор" спросили спикера Заксобрания Александра Бельского, на смену которому Мейксин приходит в городское правительство. Председатель городского парламента ответил, что этот вопрос нужно задавать новому политическому вице-губернатору.

- То, что касается непосредственно этой программы. Да, я знаю. Но комментировать это не буду, - добавил Бельский.

Обсуждение кандидатуры Мейксина непосредственно на пленарном заседании оказалось не таким интересным. Вопрос чиновнику задал только "яблочник" Вишневский. Он вспомнил про историю с журналистом Давидом Френкелем, которому в 2020 году сломали руку на избирательном участке в Центральном районе. Чиновник ответил, что этот вопрос находится в компетенции соответствующих служб и правоохранительных органов, а не государственных властей. Вишневский пообещал проголосовать против назначения нового вице-губернатора. Как позже оказалось, кроме него это сделал еще один депутат. Кто это был - "яблочник" не знает. Его коллега по фракции Александр Шишлов отсутствовал.

Скоро подобных безымянных героев в городском парламенте не останется. Председатель Бельский поручил изменить регламент заседаний так, чтобы голосования велись поименно.

- Так как мы идем все к большей открытости парламента, думаю, это правильное решение. Уверен, что коллеги его поддержат, - заявил спикер ЗакСа на брифинге.

В прошлом созыве за поименное голосование активно выступали представители оппозиционных фракций. Они призывали голосовать открыто хотя бы по наиболее резонансным документом. Единороссы отказывались. Некоторые из них объясняли, что воспринимают подобные предложения представителей других фракций как провокацию.

Оппозиционеры намерены добиваться дальнейшей открытости городского парламента. Депутат Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что некоторое время назад направил в юридическое управление ЗакСа проект постановления, согласно которому в открытом доступе должны находиться все стенограммы и видеозаписи заседаний.

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников