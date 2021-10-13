Олег Тиньков выплатил США штраф в почти полмиллиарда долларов

Бизнесмен Олег Тиньков выплатил штраф в почти полмиллиарда долларов по требованию американского суда в рамках сделки о признании вины по налоговым претензиям США, передает РИА "Новости".

"Получены средства в размере 448,96 млн долларов", - цитирует агентство документы в судебной базе.

В начале октября в Окружном суде Северной Калифорнии было решено, что Тиньков в рамках сделки о признании вины оплатит штраф в почти 449 млн долларов. Это лишь часть полной суммы, всего Тиньков должен выплатить 506 млн.

В 2020 году США обвинили Тинькова в сокрытии более миллиарда долларов. Претензии коснулись IPO 2013 года на Лондонской фондовой бирже компании TCS Group Holding. При отказе от американского гражданства Тиньков должен был выплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, но в налоговую службу бизнесмен подал сведения, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов – 300 тысяч.