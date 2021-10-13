В военных медучреждениях Петербурга выделили 250 коек для пациентов с COVID-19

В военно-медицинских учреждениях Петербурга развернули 250 коек для пациентов с коронавирусом, сообщили представители Западного военного округа.

С начала эпидемии коронавируса в России в многофункциональных медцентрах ЗВО от коронавируса прошли лечение 1,1 тысячи человек из числа гражданских. Также военные медики привили от коронавируса около 25 тысяч человек.

Начальник медуправления ЗВО Альберт Жорняк заявил, что вакцинация среди военных завершена. По его словам, привит личный состав и более 65 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.