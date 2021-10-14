РБК: Главу Хакассии, коммуниста Коновалова досрочно отправят в отставку

Кремль намерен досрочно прекратить полномочия руководителя Хакасии, избранного от КПРФ, Валентина Коновалова, информирует РБК, ссылаясь на источники, близкие к аппарату главы государства. Ожидается, что занимаемый пост он покинет либо грядущей зимой, либо в начале весны 2022 года.

"В качестве его преемника обсуждается кандидатура единоросса Сергея Сокола, избравшегося в Госдуму по хакасскому одномандатному округу", — поделились собеседники РБК.

Коновалов стал региональным главой постфактум прошедших в 2018 году выборов: он обошёл своих соперников, будучи единственым не согласованным с Кремлём кандидатом.

Одна из причин грядущей отставки Коновалова — отсутствие внятной стратегии развития региона, отсутствие управленческого опыта, ввиду которого вверенная ему республика не смогла решить бюджетные проблемы.

Согласно социальному опросу, которым делится РБК, на сегодняшний день спрос у населения на смену главы Хакасии превышает 50%. Ожидается, что Коновалова могут заменить на 50-летнего депутата Госдумы VIII созыва от "Единой России" Сергея Сокола.

URA.RU, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Коновалова упразднят в должности в связи с "утратой доверия". По словам собеседника издания, не исключается также его последующее преследование.