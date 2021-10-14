Главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский райсуд Москвы назначил год ограничения свободы руководительнице "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой в рамках "санитарного дела", информирует объединённая пресс-служба столичных судов.

Васильева стала последней фигуранткой данного разбирательства, кому вынесли приговор.

Главе организации запрещается покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства без согласования с правоохранительными органами, выезжать за пределы Москвы и посещать массовые мероприятия. Дважды в месяц ей следует отмечаться в инспекции.

Прокуратура настаивала на годе и восьми месяцах ограничения свободы для Васильевой.

Напомним, остальным фигурантам "санитарного дела" уже вынесли приговоры: все получили от года до полутора лет ограничения свободы. Участников разбирательства обвиняли в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных норм на протесте в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января.

*"Альянс врачей" признан Минюстом РФ НКО-иноагентом