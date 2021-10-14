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Новости 10:55

Штаб-квартира ОСК переехала из Москвы в Петербург

фото ЗакС политика Штаб-квартира ОСК переехала из Москвы в Петербург

Штаб-квартира Объединённой судостроительной корпорации заканчивает переезд из Москвы в Петербург, сообщает пресс-служба компании.

Данную информацию подтвердил советник председателя совета директоров АО "ОСК" Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

"Действительно, переезд практически полностью состоялся, завершились почти все необходимые процедуры. В Петербурге работает уже более 300 человек, в том числе — Георгий Сергеевич", — цитирует Кибитова "Деловой Петербург".

Большая часть сотрудников ОСК будет работать в офисе в бизнес-центре на 17-й линии В. О., однако непосредственно штаб-квартира разместится в переулке Антоненко.

Оставшиеся в Москве работники корпорации продолжат трудиться в бизнес-центре "Легион II", однако теперь офис ОСК занимает всего один этаж, а не здание целиком.


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