Минздрав предложил пожилым медикам, ушедшим на изоляцию в начале пандемии, вернуться к работе

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам пожилого возраста, ушедшим на самоизоляцию в начала пандемии из-за высокого риска заражения COVID-19, вернуться к работе, делится РИА "Новости".

Приступить к исполнению своих обязанностей врачи могут постфактум пройденной вакцинации, именно благодаря ей, утверждает Мурашко, риски для здоровья значительно снижены.

"Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места", – выступил министр в ходе заседания комитета ГД по охране здоровья.