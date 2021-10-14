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Новости 12:10

"Яблочники" из Мосгордумы заявили о политическом характере преследования ректора Шанинки Зуева

фото ЗакС политика "Яблочники" из Мосгордумы заявили о политическом характере преследования ректора Шанинки Зуева

Фракция "Яблока" в Мосгодуме, представленная пятью депутатами, на пленарном заседании 14 октября выступила с заявлением относительно домашнего ареста ректора Шанинки Сергея Зуева, назначенного судом накануне вечером.

"Его арест политически мотивирован, потому что Шанинка — это один из самых передовых московских вузов. Мы считаем, что эти каждодневные новости о том, что арестовывают либо гражданских активистов, либо оппозиционных политиков, а сейчас уже и сотрудников сферы образования, в том числе ректоров ведущих вузов — это продолжение репрессивных тенденций в нашей стране", – рассказал "Эху Москвы" один из авторов заявления Максим Круглов.

По коллегиальному мнению его коллег по фракции, домашний арест для Зуева, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем, представляет собой избыточно строгую меру пресечения. "Яблочники" готовы написать поручительство для того, чтобы добиться ее смягчения.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, когда он находился в больнице. Руководству Шанинки вменяют многомиллионные хищения бюджетных средств, выделенные в качестве грантов Фонду новых форм развития образования. По версии следствия, выделение денег инициировала Ракова, а Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) стала субподрядчиком.


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