Невзоров: Думе трудно, ей предстоит еще сильнее испортить жизнь 140 млн человек

Публицист Александр Невзоров подвел итоги первого заседания Госдумы VIII созыва, на котором парламентарии поделились на фракции и комитеты. Оценив новый состав депутатского корпуса, он счел, что новой Думе по плечу решение даже самых трудоемких задач.

"Ей предстоит, естественно, испортить жизнь примерно 140 миллионам человек. И в этом не было бы ничего сложного для такого состава Думы, если бы эта жизнь уже не была испорчена. Потому что найти в России чего-нибудь неиспорченное очень сложно, практически нереально, но надо. И понятное дело, что найдут. Именно для этого потребуется высочайшая квалификация, и она у них есть", – рассудил он в авторской радиопрограмме.

О том, как будут решаться те или иные частные проблемы, Невзоров предложил судить, в частности, по борьбе с ветхим жильем, а именно с переселением людей из трущоб, которое ранее провозгласил президент.

"Вот один волшебный щелчок пальцами — и никаких трущоб нет. Теперь вы не найдете их нигде в России. Теперь все эти разваливающиеся, заваливающиеся без стен, без крыш, без отопления и канализации строения называются домами ограниченной пригодности", – отметил радиоведущий.

На этом примере, по его словам, нагляднее проявляет себя государство в целом, которое видится публицисту "кривым и разваливающимся". Примерно такой же эффективности он ожидает от декларируемой борьбы с бедностью, предрекая, что в конце концов термин просто поменяют на "недобогатость". Никакого оптимизма Невзорову также не внушает наличие в Госдуме впервые за 18 лет пятой партии.

"Определенные надежды возлагались на так называемых "Новых людей", но "Новые люди" расселись, стянули с себя латексные маски — и мы увидели знакомые, вполне себе едросовские рыльца", – заключил спикер.