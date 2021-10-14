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Новости 13:09

Комиссия ГД займётся вопросом петербургской учительницы, уволенной за ведение секс-блога

фото ЗакС политика Комиссия ГД займётся вопросом петербургской учительницы, уволенной за ведение секс-блога

В ходе пленарного заседания Государственной думы лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос о петербургской учительнице Ольге Щеголевой, которая лишилась работы из-за ведения блога о сексуальном просвещении в Instagram.

Депутат назвал ситуацию вопиющей и с трибуны потребовал восстановить педагога в должности. Её увольнение он нарёк "каким-то мракобесием и средневековьем", пишет Znak.com.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе парламентского комитета по просвещению Ольге Казаковой, попросив её "разобраться в ситуации" и доложить о результатах проверки руководству ГД.

Аккаунт Щеголевой оставался открытым в течение последних полутора лет. Она вынуждена была закрыть его после того, как о нём узнали родители учеников школы-лицея при Консерватории имени Римского-Корсакова, в которой она вела уроки биологии. Руководство учреждения поставило девушку перед выбором: либо она продолжает вести секс-блог, либо увольняется. Щеголева выбрала второй вариант. В блоге она делится мыслями о секс-ликбезе, физиологии мужчин и женщин, отношениях в семье, рассказывает о проблеме насилия, раке груди. 

13 октября на аккаунт Щеголевой в Instagram начали массово жаловаться боты, в связи с чем соцсеть удалила некоторые из её постов.


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