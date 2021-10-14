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Новости 13:29

Москалькова и Совфед готовят законопроект о наказании за пытки в колониях

фото ЗакС политика Москалькова и Совфед готовят законопроект о наказании за пытки в колониях

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая принимает участие в проходящем в Петербурге 13–15 октября Евразийском женском форуме, рассказала, что ей приходится постоянно сталкиваться с сообщениями о пытках в пенитенциарных учреждениях. 

"Не всегда, и даже бывает, часто, эта информация представленная соответствует действительности в полном объёме", – приводит ее слова РИА "Новости".

Тем не менее, в ближайшее время насилие в колониях должно получить законодательную реакцию.

"Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания", – рассказала правозащитница, надеющаяся на одобрение со стороны законотворцев.

Напомним, что нынешней осенью основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин стал выкладывать во всеобщий доступ шокирующие видеозаписи с натуралистическими подробностями из различных колоний, где над заключенными грубо издеваются, доходя до сексуального насилия. Осечкин с самого начала объявил, что архив составляет 40 Гб различных материалов и что публиковать его он планирует по частям. СК успел возбудить несколько уголовных дел в связи с запечатленными на видеорегистратор изнасилованиями.

фото: kremlin.ru


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