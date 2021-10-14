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Новости 14:04

Госдума подписывает партийную принадлежность Оксаны Дмитриевой словами "Не определено"

фото ЗакС политика Госдума подписывает партийную принадлежность Оксаны Дмитриевой словами "Не определено"

Избранная от Петербурга депутат Государственной думы VIII созыва Оксана Дмитриева, которая единственная из всех парламентариев отказалась вступать в какую-либо фракцию, получила статус "Не определено": так её подписывают в ходе трансляции пленарных заседаний. Внимание на это обратил Znak.com.

Своё решение не примыкать ни к одной из фракций народная избранница объяснила тем, что только таким образом может подчиниться "только своей совести и воле избирателей".

Дмитриева представляет в нижней палате федерального парламента жителей Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга (округ № 217). Она стала единственным представителем Партии Роста, получившим мандат депутата. 

Первое заседание VIII созыва Госдумы состоялось 12 октября: его открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова.

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