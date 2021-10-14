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Новости 14:32

В ЗакСе определились с составом комиссии по вопросам физкультуры и спорта

фото ЗакС политика В ЗакСе определились с составом комиссии по вопросам физкультуры и спорта

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Заксобрания Петербурга на заседании 14 октября сформировала профильную комиссию по вопросам физкультуры и спорта, сообщили в пресс-службе городского парламента.

В состав органа вошли депутаты "Единой России" Антон Соловьев и Антон Рудаков, а также лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. 

Кроме того, заместителем комиссии по образованию была избрана заслуженная артистка России Анастасия Мельникова, представляющая в ЗакСе фракцию "Единая Россия". 


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