ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:36

С 9 ноября РФ возобновляет авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и другими странами

фото ЗакС политика С 9 ноября РФ возобновляет авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и другими странами

Начиная с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиаперелёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и ещё ряд стран, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", – следует из сообщения оперштаба.

Кроме того, с обозначенной даты на систематической основе будут совершаться рейсы на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. Последняя страна принимает только вакцинированных граждан.

Наконец, восстанавливаются рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, где разрешены международные перелёты.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама