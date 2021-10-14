Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

К годовщине открытия Дороги жизни защитники осаждённого Ленинграда получат по 50 тысяч рублей, известил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Из бюджета на данные цели будет выделено 4 млрд рублей, деньги выплатят более чем 75 тысячам граждан.

Обозначенную сумму должны до 22 ноября получить все, кто был награждён медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

17 сентября Владимир Путин подписал указ о предоставлении разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей россиянам, имеющим медали "За оборону Ленинграда" или знак "Жителю блокадного Ленинграда" и постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Отметим, что проживавшие в осаждённом городе менее четырёх месяцев граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории льготников.