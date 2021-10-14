За вовлечение подростка в экстремистскую деятельность архангелогородца оштрафовали на 780 тысяч рублей

Суд в Архангельске вынес решение по делу о вовлечении в деятельность экстремистской организации несовершеннолетнего. Приговором 51-летнему местному жителю стал штраф в размере 780 тысяч рублей, передает ТАСС.

Речь идет о "Свидетелях Иеговы"*, ликвидированных Минюстом в 2017 году. Заявление подал отец мальчика, жившего с его бывшей женой и с отчимом и начавшего, по наблюдениям отца, демонстрировать напугавшие его странности в поведении.

Согласно материалам дела, именно отчим, ставший фигурантом дела, оказывал влияние на приемного сына, водил его на религиозные встречи и стал запрещать ему встречаться с отцом. Заявителю удалось узнать от мальчика, что тот недоволен ситуацией. Отмечается, что со сторонниками "Свидетелей Иеговы"* стала проводить время и родная мать мальчика.

*"Свидетели Иеговы" признаны экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ