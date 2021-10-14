Цивилев просит чиновников объяснить порядок обеспечения лекарствами коронавирусных больных

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев столкнулся с жалобой женщины, которая не смогла получить нужные ей лекарства для лечения от коронавируса на дому, ни бесплатно, ни даже за деньги.

Ее ситуация такова, что врач выдал часть препаратов бесплатно, а на оставшиеся выписал рецепт. Тем не менее, женщине, соблюдающей самоизоляцию, не согласилась доставить на дом необходимые ей антибиотики ни одна аптека.

Цивилев просит у главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца оценить как действия врача, так и действия сотрудников аптек, в результате которых пациент остался без требующейся ему помощи.