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Новости 15:55

В Петербурге бывшего сотрудника ФСБ арестовали по делу о разбое

фото ЗакС политика В Петербурге бывшего сотрудника ФСБ арестовали по делу о разбое

В Петербурге бывшего сотрудника ФСБ Алексея Лукьянца и его подельника Дмитрия Авдушева отправили в СИЗО на два месяца по делу о разбойном нападении, сообщает объединенная пресс-служба судов. Инцидент, за который преследуют двух мужчин, имел место 12 октября в здании на Смоленской улице, когда, по версии следствия, они, орудуя твердыми предметами, набросились на гражданина и отобрали у него сумку с наличными деньгами. В сумке находилось, учитывая валюту и нынешний курс, в общей сложности не менее 10,6 млн рублей.

"Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывает, что Лукьянец является бывшим сотрудником органов ФСБ России, знаком с методами производства ОРМ и следственных действий. С целью сокрытия следов преступления соучастники оставили в использованной ими автомашине самодельное зажигательное устройство, которое не успели привести в действие по причине задержания", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что при задержании фигуранты дела оказали ожесточенное сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из полицейских. В разбойном нападении, по версии следствия, вместе с двумя арестованными участвовало еще не менее двух человек.


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