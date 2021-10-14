Врио главы Дагестана Меликова утвердили в должности региональные депутаты

Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов (82 из 86) избрали главой региона Сергея Меликова, который в течение последнего года был временно исполняющим обязанности. Со ставленником Кремля соперничали еще два кандидата, передает "Интерфакс".

56-летний Меликов до своей нынешней должности был сенатором от Ставрополья, а еще раньше работал первым заместителем директора Росгвардии.

Президент Владимир Путин, посылая Меликова в проблемный регион вместо Владимира Васильева, ушедшего в Госдуму, призвал нового главу республики заниматься ее декриминализацией.