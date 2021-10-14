ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:56

У Казанского собора пикетируют против пыток в колониях

фото ЗакС политика У Казанского собора пикетируют против пыток в колониях

На Невском проспекте возле Казанского собора активистка встала в одиночный пикет, посвященный актуализировавшейся в последние дни теме насилия в пенитенциарных учреждениях. Акцию осветил Telegram-канал ПЬЯTNIЦА.

"В России пытают людей, но никто не должен подвергаться пыткам (Конституция РФ)", - гласит текст на ее плакате.

Отмечается, что пикет привлек внимание не только полицейских, которые дали пять минут на то, чтобы мероприятие прекратилось, но и одного общительного прохожего. Последний, ссылаясь на свое тюремное прошлое, в нецензурной форме выразил несогласие с изложенным на плакате.

Напомним, что в октябре проект Gulagu.net стал публиковать жуткого содержания видеоролики из российских колоний, где заключенных в беспомощном состоянии по-разному унижают и насилуют. СК возбудил в связи с этим несколько уголовных дел.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама